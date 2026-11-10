菲律宾检方正将针对副总统莎拉（Sara Duterte）的弹劾案集中在一项指控上，即无法解释的巨额财富，并放弃另外三项指控。众议院首席检察官说，力争在今年年底前，以及各方注意力转向2028年选举之前结束审判。

路透社报道，如果弹劾罪名成立，莎拉可能被免去副总统职务，并被取消担任公职的资格，使她无法参加2028年的总统选举。

负责领导众议院弹劾检控小组的路易斯特罗星期二（11月10日）接受采访时说：“我们将全力集中在无法解释的财富这一项指控上。”她认为，这是最有力的一项指控，没有必要追究所有指控。

路易斯特罗说：“弹劾疲劳确实存在。”她指出，自2024年开始的相关调查，以及从2025年持续至今年的弹劾程序，已经令公众感到厌倦。

一名法证分析师估算，莎拉拥有8.17亿菲律宾比索（约1660万新元）的无法解释的资产，但这一数字遭到莎拉辩护团队的质疑。

路易斯特罗说：“数字不会说谎。”她还指出，莎拉长期担任政府公职，因此很难将未申报相关资产的行为简单归咎于疏忽。

众议院最初向弹劾法庭提交了四项弹劾条款，但检方在10月撤回了其中三项，分别是涉嫌滥用公共资金、行贿以及威胁他人。

路易斯特罗说，如果继续追究多项指控，将给辩护团队留下更多可以反驳的空间，也可能导致审判延续至明年。她说：“这件事必须在2026年结束。”