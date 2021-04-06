45岁以下者6月起可预约接种疫苗

截至本月3日，我国已注射约152万剂疫苗。当中，约105万人已接种第一剂，其中逾46万8000人已完成第二剂。70岁及以上者中，约六成已接种疫苗或预约接种；60岁至69岁者则有近七成。

我国的冠病疫苗接种计划进展顺利，按照目前的进度，45岁以下者今年6月将受邀预约接种。

截至本月3日，我国已注射约152万剂疫苗。当中，约105万人已接种第一剂，其中逾46万8000人已完成第二剂。70岁及以上者中，约六成已接种疫苗或预约接种；60岁至69岁者则有近七成。

国会昨天复会，卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在答复10名议员有关疫苗接种的口头询问时，透露这些进展。

近期受邀接种的45岁至59岁者中，约半数已登记接种，相当于近50万人。普杰立说，已登记者将逐步收到短信邀请他们预约接种，但这可能需要一些时间。至今约有17％的符合条件者已接种疫苗或预约接种，其余的预计下月中收到短信，6月初预约接种。

普杰立说：“鉴于全球疫苗需求高涨，我们的疫苗供应仍受限于疫苗制造商的生产能力，这也导致近期的预约名额有限......随着更多疫苗运达，我们会逐步开放更多名额。”

过去30天预约接种者有近98％赴约

阿裕尼集选区议员林瑞莲询问了疫苗浪费的情况，普杰立说，过去30天预约接种疫苗的人，有近98％赴约。卫生部估计，只有约1％赴约者因过敏史或禁忌症被拒接种。

普杰立强调，卫生部将密切留意预约情况和接种率记录，运送适当剂量的疫苗到接种中心，未打开的疫苗可在接种中心储存至少三天。为减少疫苗浪费，接种中心只会在有人等待接种的情况下，才打开新的一瓶疫苗。

我国目前批准使用两款冠病疫苗，辉瑞疫苗每瓶最多可注射六剂，莫德纳疫苗则是每瓶10剂。这些疫苗都必须低温冷藏，在使用前须解冻至少30分钟才可进行稀释，稀释后须在六小时内使用，否则会被丢弃。

卫生部也会为各个接种中心预先准备一份名单，如果当天接种工作结束时还有剩余的剂量，就会邀请这些人接种。他们可能包括接种中心的员工，或向年长者宣导疫苗接种的前线义工。

林瑞莲补充提问时也指出，早前因过敏史未通过线上健康筛查的人，如今经科学证实适合接种，卫生部是否已调整指导建议？普杰立回应表示指导建议确实已经调整，当局也会继续密切关注出现严重过敏反应的案例。

武吉巴督区议员穆仁理也询问，卫生部是否打算在人们接种一段时间后测量他们的抗体水平，以评估免疫力的持久性。

对此，普杰立说，卫生部将展开进一步研究，包括向医疗人员、前线员工和年长者等特定群体收集接种后的血清样本，以就抗体的持久性监测达两年。根据国际惯例，当局并不打算为所有接种者进行血清检测。

国会已经休会。