内政部拟修法 路上骑电动脚踏车须通过理论测试

内政部文告指出，国会去年通过法案，规定所有电动脚踏车骑士须先通过理论测试，才可在脚踏车道上骑行，由于电动脚踏车也可在公路上骑行，当局将推出相应的理论测试要求，但骑士只须通过一次统一的线上测试。

内政部拟修订公路交通法令，规定所有电动脚踏车骑士都须通过理论测试，才能在公路上骑行，否则将构成违法行为。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授昨天（4月5日）下午在国会为公路交通（修正）法案提出一读。

内政部文告指出，国会去年已通过活跃通勤（修正）法案，规定所有电动脚踏车骑士都须先通过理论测试，才可在脚踏车道上骑行。

由于电动脚踏车也可在公路上骑行，内政部将推出相应的理论测试要求，但骑士只须通过一次统一的线上测试。

刑罚与活跃通勤法令一致

理论测试将涵盖有关脚踏车道和公路安全的内容，确保骑士了解活跃通勤条规、行为准则和安全骑行行为。

内政部此次拟增添两项新罪行，日后若没有通过理论测试就在公路上骑电动脚踏车，以及雇用、蓄意或疏忽允许没有通过测试者在公路上骑电动脚踏车，都将面对法律制裁。

初犯者可面对最多2000元罚款或最长六个月监禁，或两者兼施；重犯者可面对最多5000元罚款或最长12个月监禁，或两者兼施。这两项新罪行的刑罚与活跃通勤法令的一致。

内政部受询时进一步说明，若有公司蓄意或疏忽雇用没有通过测试就在公路上骑电动脚踏车的送餐员工，包括不属于公司雇员的员工，例如公司没有事先核实这些员工已通过测试，将属违法。

交通部高级政务次长马炎庆上个月在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时曾透露，当局会在本月推出测试手册，并在今年中开始进行理论测试。除了电动脚踏车骑士，日后所有电动踏板车骑士也须通过理论测试。

此外，本次公路交通（修正）法案拟允许警员和经授权人员在地铁站、巴士转换站等指定范围，对个人搜身，以及时侦辨潜在安全威胁。

陆路交通管理局指出，上述人员将可在巴士转换站的指定入口、乘客进入地铁站或轻轨站的收费闸门前，或在这些交通节点内的任何地点搜查，若有需要也可在巴士或地铁列车上进行。

其他修订内容包括将无人驾驶车的监管沙盒期限延长多五年至2027年8月，让更多无人驾驶车测试得以展开。

电单车骑士须确保 后座乘客戴合格头盔

另一方面，电单车骑士和后座乘客若没戴头盔属违法，而内政部拟增添新罪行，规定骑士须同时确保后座乘客戴合格头盔。

数据显示，过去五年的交通事故死亡人数当中，电单车骑士和后座乘客占据相当比例。去年有51名电单车骑士和后座乘客因交通事故丧命，另有34人是行人、司机和脚踏车骑士等。

内政部发言人说，这项新罪名与司机须确保乘客系安全带一样。过去五年，交警平均每年取缔3723次与头盔相关的违例行为。

本地进口的头盔均须获得PSB认证，并贴有安全标签。进口或售卖不符合规定的头盔，日后也将面对更重的刑罚。