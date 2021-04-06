普杰立：冠病疫苗效力虽令人鼓舞 放宽已接种者入境措施须评估更多数据 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄顺杰 刘智澎 林静雯 邓玮婷 苏文琪 陈可扬 卢凌之 林慧敏 黄贝盈 发布 / 2021年4月6日 5:00 AM 交通部长王乙康指出，疫苗接种证书可采实体或数码形式，但关键是证书必须安全可靠，既要可防窜改，也要确保有关当局能核实比对资料。图为由淡马锡控股属下科技公司Affinidi开发，可显示冠病检测结果的数码健康验证应用。（Affinidi提供） 字体大小: 小 中 大 卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生指出，我国正积极同其他国家和地区讨论互认疫苗接种证书的可能性，但多数国家才刚开始疫苗接种计划，况且边境措施也须考虑到对方的病例数字和防疫措施，因此接种证书的跨境认证机制可能还需一些时间。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅��全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国会 冠状病毒19 疫苗接种 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码