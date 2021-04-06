普杰立：冠病疫苗效力虽令人鼓舞 放宽已接种者入境措施须评估更多数据

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生指出，我国正积极同其他国家和地区讨论互认疫苗接种证书的可能性，但多数国家才刚开始疫苗接种计划，况且边境措施也须考虑到对方的病例数字和防疫措施，因此接种证书的跨境认证机制可能还需一些时间。

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