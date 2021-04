印度作曲人剽窃爱国歌曲后道歉 文社青部已决定不提诉讼

针对经典爱国歌曲《新加坡,我为你奉献》在印度遭剽窃事件,文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉表示,政府原已准备就歌曲所有权提出法律诉讼,后因印度作曲人道歉、撤回言论与撤下歌曲,决定让事件平息。

唐振辉昨天在国会回复工人党阿裕尼集选区议员严燕松时表示,我国政府拥有绝大部分由第三方创作的爱国歌曲音乐和歌词的专属版权。

至于小部分爱国歌曲的作曲人和作词人版权不同的作品,唐振辉说,“在所有这种情况下,版权不是归政府所有,就是由政府管理。因此,在任何第三方用户或在任何其他平台上播放这些歌曲之前,都应先获得许可”。

印度作曲人门多萨(Joseph Mendoza)之前声称,1986年由加拿大词曲创作人休·哈里森(Hugh Harrison)创作的《新加坡,我为你奉献》(Count on Me, Singapore),与他在1983年创作的印度歌曲《我们办得到》(We Can Achieve)高度雷同。

唐振辉说,除了要求门多萨提出证据,准备对簿公堂,我国政府也在本地和印度做大量调查,并有本地资深音乐家蒙特罗(Jeremy Monteiro)为哈里森的创作作证。门多萨过后道歉并承认歌曲版权属于新加坡政府。

新加坡前进党非选区议员梁文辉随后提问,为何政府没有进一步要求门多萨承认抄袭,唐振辉回答,相比起一场可能会旷日持久的法律诉讼,在短短数天内达到效果,让门多萨相信他自己的立场站不住脚,让他自己收回说法,会更有效率。

目前,新加坡国徽、国旗与国歌法以及版权法令(Copyright Act)对我国爱国歌曲和国家标志起到法律保护作用。唐振辉也透露,配合去年9月宣布开始对新加坡国徽、国旗与国歌法进行检讨,政府正研究是否须加强对国家标志的知识产权保护。