邮政服务（修正）法案赋予更大权力 资媒局将安装和运作自提柜网络

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长沈颖为法案提出二读时说，一个开放给任何递送服务业者和电商都能使用的全国包裹自提柜网络，将能提供更多便利和递送选项，完善现有以信箱为基础的邮递设施。

资讯通信媒体发展局将被赋予更大的权力在全岛特定地点安装和运作自提柜网络，每个自提柜也将设有闭路电视和隔间感应器，加强自提柜的保安并防止偷窃事件发生。

国会昨天三读通过邮政服务（修正）法案，资媒局作为邮政的管理机构，可在组屋、公共交通枢纽，以及人民协会底下的民众俱乐部等特定地点装置、运作和维持包裹自提柜。

修正法案也将允许资媒局要求建筑业主和发展商，提供指定空间和设施来安装和运作自提柜。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长沈颖为法案提出二读时说，包裹递送数量不断增加，但不是每个包裹都能顺利递送，业界估计有约7％的递送服务无法顺利完成。现有的自提柜又主要集中在人流密集的商业区，送到自提柜的包裹，仅占递送数量的5％，住宅区内自提柜明显不足。

沈颖说：“一个开放给任何递送服务业者和电商都能使用的全国包裹自提柜网络，将能提供更多便利和递送选项，完善现有以信箱为基础的邮递设施。”

法令将制定相关刑罚赋予资媒局执法权力

多名议员参与二读辩论时也对包裹自提柜的保安提出顾虑，包括如何防止不法之徒把危险或非法物品放入自提柜，以及如何避免偷窃事件发生等。

沈颖答复时指出，新法令将制定有涉及提柜网络的相关刑罚，并赋予资媒局执法权力，调查任何不当使用自提柜的事件。

若自提柜中有可对公共安全或公共卫生构成威胁的可疑物品，警方和授权资媒局人员将有权搜索自提柜并没收其中物品。把非法物品放入自提柜或刻意损坏自提柜等行为，也都将构成罪行。

每个自提柜也将设有两个闭路电视进行全天候监控，自提柜的隔间也将装置感应器，探测是否有不应出现在隔间内的物品，或是隔间没关好。

沈颖说：“我们会与内政部和民防部队密切合作制定安全准则和规定，确保自提柜的设计和包裹处理的工作流程符合所需的安全和保安标准。”

资媒局全资子公司计划 今年推出1000个自提柜

资媒局与全资子公司Pick Network有限公司，计划今年底前在全国推出1000个包裹自提柜，到时每座组屋步行五分钟就会有至少一个自提柜。

首批200个自提柜本月内就会推出，截至昨天，Pick已在多个地点安装102个自提柜。

另外，修正法案也将允许其他持有邮政服务执照者、递送服务供应商和网络商家在规定的条例和条���下，把小型包裹递送到信箱中。目前条例只规定新邮政为其他持有邮政服务执照者把信件放进信箱。

沈颖说，这让其他业者也能使用信箱递送邮件，为消费者和业界提供更多到户交付的服务选项。

工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）问Pick的长期计划以及是否以盈利为目标，沈颖答复说，当前的关键是建立Pick和自提柜运作来填补市场缺口，但当局不打算为此提供长期补贴。