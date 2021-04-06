虽有更多员工可回公司上班 市区小贩餐馆生意微增未如预期

我国昨天进入新一轮放宽阶段，返回工作场所办公的员工人数顶限调高至75％，市区熟食中心有摊位生意增加约10％，但大多数摊主反映人潮和之前差不多。

昨日起有更多员工获准返回办公室上班，市区熟食中心有摊位生意增加约10％，但大多数摊主反映人潮和之前差不多，再加上午餐时间突然下起大雨，食客人数和过去这段日子不相上下。也有摊主反映，不少熟客的公司已将办公室搬离市中心，因此回到市区上班的人数不多。