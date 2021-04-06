虽有更多员工可回公司上班 市区小贩餐馆生意微增未如预期 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 董柏汝 李思敏 摄影 / 严宣融 发布 / 2021年4月6日 5:00 AM 政府允许更多员工回返办公室上班，据记者观察，市中心的餐馆和熟食中心昨日的高峰人流量和平时差不多，并未出现明显的变化。受访的摊主表示，一方面是受昨日中午的大雨影响，也有可能是不少的办公室已搬离市中心造成的。（严宣融摄） 字体大小: 小 中 大 我国昨天进入新一轮放宽阶段，返回工作场所办公的员工人数顶限调高至75％，市区熟食中心有摊位生意增加约10％，但大多数摊主反映人潮和之前差不多。昨日起有更多员工获准返回办公室上班，市区熟食中心有摊位生意增加约10％，但大多数摊主反映人潮和之前差不多，再加上午餐时间突然下起大雨，食客人数和过去这段日子不相上下。也有摊主反映，不少熟客的公司已将办公室搬离市中心，因此回到市区上班的人数不多。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您���录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 熟食中心 送餐服务 老板 食材 客流量 居家办公 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码