去年3月成立的“Nousound”除了有声乐课程，也开办合奏课程，让音乐水平稳定的学生组乐队。

符传昊（30岁，图右）毕业于拉萨尔艺术学院音乐工艺专业，毕业后涉足保险业六年多，兼教架子鼓。前年，他任教的音乐学校模式与他的理念不符，刚好遇到和他有共通想法的伙伴铃木（35岁，图左），两人一拍即合，决定一起创办音乐学校。

符传昊说：“音乐老师首先要了解学生的难处，对学生有耐心，为学生提供有效率、循序渐进的互动式音乐课程。”

去年3月成立的学校取名“Nousound”，符传昊解释，“Nous”有双重意思，法语意指“我们”，代表重视团体；英语则有“实践智力”之意，在乐队合作中，学生不能只钻研自己的乐器，也要了解其它乐器的特点，才能实现乐队的默契合作。

于是，提供钢琴、鼓、吉他、贝斯、尤克里里和声乐课程的“Nousound”也开办合奏课程（ensemble classes），让音乐水平稳定的学生组乐队。教师纠正学生音乐技巧上的错误，助他们理解和实践需要默契的乐队合作。

不过，合奏课程目前未能定期举办。符传昊说，设在友乃德广场（UE Square）的学校空间有限，他希望能找到供两队学生交替弹奏的场地，可互相观摩与点评，达到他开办合奏课程的理想状态。