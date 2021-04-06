投资虚拟货币 狮城妇痛失250万

加密货币投资平台突清盘，全球投资者估计共4亿多元恐泡汤，有超过2000名国人受影响，其中一名狮城妇更痛失250万元。

《新明日报》此前报道，其中一名投资者吴女士（48岁客服人员）加入投资公司Torque Trading的加密货币交易平台，投入1万5000元后公司突然在今年2月暂停交易，结果户头遭冻结，里面有至少5000元恐怕收不回。

金管局发言人表示，“Torque”并没有获得金管局执照或批准在本地提供财务服务。

另一名苦主珍妮（50多岁，自雇人士，假名）接受《海峡时报》访问时透露，，她2019年加入该平台，前后投入了250万元，其中还包括代家翁家婆投资的20万左右。她透露，这笔钱是自己20多年来通过投资房地产所得，平台停止运作至今，她仍不敢向家人透露此事。

“家翁家婆年事已高，那笔钱是他们的毕生积蓄，我怕他们听到消息后承受不了打击。”

根据清盘公司上月31日发给投资者的通告，清盘人发现部分加密资产在未经公司前首席技术官适当授权的情况下被转移。

清盘人今年3月19日成功向高庭申请，禁止这名前首席技术官处理他在本地或海外共3.437亿美元（约4.61亿新元）以内的资产。

通告也称，清盘人正在审查数十亿个交易记录，也正对公司的管理层及相关人员进行调查。

完整报道，请翻阅2021年4月6日的《新明日报》。