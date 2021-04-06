称半工读压力大 理工生闯学校机场女厕偷拍47女

年轻男子立志加入航空业，参加理工学院半工半读计划，一边在机场打工，一边到学院上课。但他称因“压力太大”，九个月内躲在学院和机场的女厕偷拍47名女子，遭调查期间还闯入国际学校的女子宿舍偷内衣裤。

如今，他称自己将要考上大学，快要“梦想成真”，请求法官让他接受治疗，不想坐牢。但法官拒绝严福耀（译音，25岁）的要求，昨天（4月5日）判他入狱8个月以及6周。

严福耀共面对八项罪名，包括擅闯、侮辱女性尊严、及触犯滥用电脑法令等罪名。他昨天承认其中五项，余项交由法官考虑后被判刑。

庭上揭露，被告案发时除了在樟宜机场当全职员工以外，也参加了理工学院的半工半读计划，修读航空领域的科系。

他声称因压力太大，激起了他偷窥的欲望。2017年12月1日至2018年8月31日之间，被告在理工学院以及樟宜机场的多间女厕内，偷拍了47名不同的女子，包括她们在如厕、换衣服，或者冲凉的视频。

他遭逮捕后失去樟宜机场的工作，成为了一名私召车司机，但他接受调查期间又犯下其他案子。在2018年12月18日，他闯入了世界联合书院（United World College）的女子宿舍，偷了四件内衣裤。

律师昨天求情时说，被告从小的梦想就是加入航空业，所以才会拼命半工半读，但因压力太大，结果患上了适应障碍症（adjustment disorder）。

而且，律师指被告已经毕业，如今将参加大学的第二轮面试，很有希望考上，请求法官念在他如今已经改过，且有家人的极力开导和支持，将会梦想成真，前途一片光明，让他接受强制性治疗就好，成为社会有用的一份子。

完整报道，请翻阅2021年4月6日的《联合晚报》。