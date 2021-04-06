2022年公共假日攻略 教你请三天拼九天假！

上班族翘首以盼的2022年公共假期出炉啦！人力部今天（4月6日）发布2022年公共假期文告，11天公共假期中，6天落在星期五、星期天或星期一，不用请假就有五个长周末。

不过，公众要如何请假才能拼到更长的假期呢？zaobao.sg为你支招，助你用三天假拼出超长假期。（偷偷告诉你，有两个九天长假哦！）

五个长周末，包括一个超长周末

2022年会有五个长周末，其中，五一劳动节落在星期天，隔天星期一刚好碰上开斋节（5月2日），再加上劳动节可以补假到星期二，公众可享有连续四天的超长周末！

（1）耶稣受难日：4月15日（星期五）

（2）劳动节：5月1日（星期天）； 开斋节：5月2日（星期一）

（3）卫塞节：5月15日（星期天）

（4）屠妖节：10月24日（星期一）

（5）圣诞节：12月25日（星期天）

如何拼到超长假期？

以上是无需请假就能自动享有的长周末，但若要发挥“怕输”精神，更好地利用这些假期，还有办法可以让你请三天就能连休九天！

（1）农历新年

农历新年的两天假期落在星期二和星期三，公众只需请星期一、星期四和星期五的假，即可搭建连接两个周末的桥，连休九天。

不过，不少公司在除夕（星期一）本来就放半天假，如果你“心疼”你的年假，也可选择不在除夕拿年假，反正当天只须做半天工。

（2）劳动节和开斋节

劳动节和开斋节这两个不相关的节日在2022年刚好“撞上”，上班族可有福了。由于劳动节在星期天，而隔天星期一又是开斋节，劳动节的补假就放在星期二。如此一来，公众只需请星期三、星期四和星期五（5月4日、5日和6日）的假，就可连到下个周末，会有总共九天的超长假期。

教了大家如何拿假，一些人或许会问：“都不知道能不能出国，拿那么多假来干嘛？” 乐观一点吧，新加坡政府的目标是在今年底之前为所有国人接种冠病疫苗，说不定到了明年政府就会放宽边境，毕竟新加坡已经开始和不少疫情暂缓的国家和地区讨论航空泡泡和互相认可疫苗护照的可能性。

如果到时出国游玩的梦想还不能实现，别担心，zaobao.sg有多篇介绍本地休闲好去处的文章，让你在新加坡也能好好享受假期！