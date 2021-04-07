衔接南大和裕廊工业区 裕廊区域线四地铁站第二季动工

地铁裕廊区域线衔接到南洋理工大学和裕廊工业区一带的四个地铁站，建筑工程将在今年第二季动工，预计2029年竣工。到时，公众可直接搭地铁直通南大和裕廊工业区，节省超过一半的车程时间。

陆路交通管理局昨天发文告宣布，颁发两份总值5亿2600万元的土木工程合约，兴建裕廊区域线（Jurong Region Line）的四个地铁站及连接的高架轨道。

其中，在南大校园兴建的南洋门站和南洋弯站，将耗资约2亿6300万元设计和建造，工程也包括在这两个地铁站之间兴建一座长1.4公里的高架轨道，这项工程由华成建设工程私人有限公司（Hwa Seng Builder）标得。地铁站名是暂定工程名称。

至于裕廊工业区一带的裕廊山站和裕廊渡头站，总值约2亿6300万元的合约，则颁给由中国土木工程集团和本地建筑公司SCB所成立的合资公司。合同也包括在这两个地铁站之间，兴建长1.1公里的高架轨道。

上述工程预计将在今年第二季动工，2029年完工，比原定计划延迟约一年。受冠病疫情影响，陆交局早前透露，多项建筑工程包括裕廊区域线、汤申—东海岸线及跨岛线将延误长达一年。

全长24公里、共有24个站的裕廊区域线将分三个阶段通车。陆交局指出，这条新地铁线将改善西部的衔接性，把地铁开到目前没有列车穿行的地区，包括南大、裕廊工业区、裕廊创新区、班丹蓄水池以及登加（Tengah）新镇。通车后，蔡厝港、文礼和裕廊一带的超过6万个住户只需步行不到10分钟，就能到地铁站搭车。随着新发展的登加新镇落成，会有更多居民受惠。

上述四个地铁站属第三阶段工程，启用后，将为裕廊西、文礼和蔡厝港一带的公众带来更多便利，缩短通勤时间。

例如，往返裕廊西4道和裕廊岛检查站目前得搭乘三趟巴士，车程要约50分钟。有了地铁，只需20分钟，可节省约半小时。

从裕廊西42街往返南大现在须搭两趟巴士，要花50分钟，以后只需约20分钟。从蔡厝港搭裕廊线到南大李伟南图书馆以后只需35分钟，目前搭地铁转乘巴士要一小时。