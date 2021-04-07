50人一组分时段开始 严禁观众 集体长跑等群众赛人数放宽至250

政府早前宣布，只要让出席者提前接受冠病检测，本地观赏性体育赛事的观众人数限制从24日起可以增加至750人，如果不提前接受检测，观众人数限制于250人。体理会昨天的公告进一步明确并举例，这只限于观众入席而坐的体育赛事。

大众直接参加的本地群众性体育赛事如集体长跑等的参赛人数限制，将放宽到250人，但是必须以50人一组分时段开赛，而且不允许有现场观众。

新加坡体育理事会昨天（4月6日）发布公告，进一步向体育活动主办方和体育场地运营者解释本月24日生效的新规定。 政府早前宣布，只要让出席者提前接受冠病检测，本地观赏性体育赛事的观众人数限制从24日起可以增加至750人，如果不提前接受检测，观众人数限制于250人。

体理会昨天的公告进一步明确并举例，这只限于观众入席而坐的体育赛事，如新加坡网球公开赛和即将举行的羽毛球公开赛；观众也必须分坐在不同区，每一区限最多50人。

至于开放让大众参加的体育活动，如集体长跑或脚踏车活动、公开水域游泳和铁人三项比赛等，参加人数则不能超过250人，而且活动必须分时段开始，每一段允许最多50人。

体理会在公告中也指出，这类活动严禁观众，活动主办方必须采取措施，避免公众聚集观赛。

一些没有观众的计时赛与合格赛，同个场地则依旧不允许超过50人在场；每场赛事参与者最多八人。

体理会指出，他们将到活动场地巡视，确保主办方与参与者遵守安全管理措施。

“如果有主办方或场地运营者没获得批准就举办体育活动，或没有遵守安全管理措施，或有活动参与者与观众不遵守安全管理措施，我们都将采取行动，严格执法。”

主办方：复办活动须考量成本压力

从去年10月起，体理会等相关单位已与一些业者合作，在确保安全的情况下，逐步恢复一些体育活动。

过去经常主办铁人三项与马拉松活动的公司Orange Room创办人与执行董事陈颖超受访时说，这次放宽活动限制将进一步为恢复本地大型体育活动注入信心，但业者也须考量成本压力，才能决定如何调整未来的赛事。

陈颖超解释，在冠病之前，一般马拉松赛可吸引数千人参与，每一波参赛者达千人，而如今有安全管理措施，参与者人数不多，主办方还要让他们分时间段开跑，这将延长赛事，保安与现场紧急救护费用都会倍增。

他说：“再加上要分发口罩和消毒剂，这些都将加重成本。我们也不希望把成本转移给消费者，所以现阶段大家或许还是要发挥创意，例如以线上线下混合模式主办赛事。”

Orange Room星期天刚在体育城举办一场跑步赛，男子组与女子组分别有30名选手参与。这项活动获得体理会支持，是自去年4月阻断措施实施以来，在本地举办的第二场集体体育活动。

一年一度的新加坡华侨银行“骑车乐”脚踏车大会今年将继续采取虚拟骑行方式。主办方华侨银行上月底宣布，将只开放28个脚踏车队伍参加5月29日在体育城举行的一系列接力赛。

赛事安排早在政府宣布放宽体育活动限制前就已决定，华侨银行现阶段不打算进行调整。

体理会昨天也提醒，目前只要体育活动参与者超过50人，主办方须在至少30天以前向体理会提出申请，活动须获得批准才能进行宣传。