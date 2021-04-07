至3月底仍有220万国人未兑换 陈振声：消费券6月30日兑换期限暂不延长

“重新探索新加坡”消费券的兑换期将在6月30日截止，当局现阶段不打算延长兑换期限，但会继续观察接下来的兑换情况，以探讨是否有延长期限的必要。截至3月底，约220万名公众还没有兑换消费券。

贸工部长陈振声通过书面方式回答数名议员有关“重新探索新加坡”消费券兑换情况的国会询问时透露，截至3月28日，超过76万名公众使用消费券至少一次，所兑换的消费券交易金额及额外的花费，总计达1亿零800万元。另外，有大约220万人尚未兑换消费券。

陈振声说，由于许多公众都熟悉如何上网购物，当局便以数码方式推出“重新探索新加坡”消费券，让国人能轻松兑换。经授权的预订合作伙伴也在全岛60多个地点，协助那些需要指导的公众兑换消费券。

数码消费券能减少诈骗案件

陈振声也说，通过数码消费券计划，商家能够配合安全管理措施，管理客流量，也能减少诈骗案件。新加坡旅游局一直都在紧密观察消费券的使用，至今并未发现任何诈骗或牟利事件。

旅游局和经授权预订合作伙伴也根据公众的反馈提升用户体验，如增加有关孩童优惠和预订时段的提醒。

旅游局、商家和经授权预订合作伙伴接下来也将加大力度，鼓励公众使用消费券。这包括通过旅游局和各大合作伙伴的平台，分享旅游景点、旅游团和酒店的旅游产品和促销。当局也鼓励商家继续推出能吸引不同群体的旅游产品和配套，或是互相合作，以设计出有吸引力的产品。

陈振声说：“目前，6月30日的兑换期限不变，我们会续观察下来的兑换情况，再考虑是否有延长的必要。与此同时，我们鼓励新加坡人尽早兑换消费券，确保能选择自己心仪的旅游产品和时段。”

政府在去年8月宣布拨款3亿2000万元，分发消费券给公众，以支持国内旅游相关行业。所有年满18岁的新加坡公民能获取100元消费券，政府也会为孩童和青年的门票提供10元津贴。

从去年12月1日起，公众可通过五大预订平台——客路（Klook）、Trip.com、樟宜首选（Changi Recommends）、GlobalTix，或Traveloka，预订酒店、导览或旅游配套等，并在结账时输入个人电子政府密码（SingPass）资料，用消费券抵消最多100元的款额。