一年来首次戴口罩唱圣歌 天主教徒参与弥撒感欣喜 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年4月7日 5:00 AM 信众本周一起到宗教场所参与集会时可戴着口罩唱歌，位于奥菲亚路的露德圣母堂前天进行中午弥撒时，虽没有安排现场演唱，但允许信众跟着教堂播放的圣歌轻唱。 （梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 虔诚天主教徒梁焕萍前天中午到露德圣母堂参与弥撒时有一个惊喜，本地宗教场所进一步放宽现场唱诵歌乐活动的限制，这是她约一年来首次在参与弥撒时戴着口罩轻唱圣歌。所有宗教场所本周一起举办集会和仪式时，允许信众戴口罩唱歌，每次不超过30分钟。露德圣母堂（Church of Our Lady of Lourdes）还未恢复现场弹奏或领唱，工作人员前天在弥撒开始前提醒在场约40名信徒，他们可在保持安全距离的情况下，戴着口罩跟着教堂播放的圣歌轻唱。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 宗教场所 歌唱 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码