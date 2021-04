一年来首次戴口罩唱圣歌 天主教徒参与弥撒感欣喜

虔诚天主教徒梁焕萍前天中午到露德圣母堂参与弥撒时有一个惊喜,本地宗教场所进一步放宽现场唱诵歌乐活动的限制,这是她约一年来首次在参与弥撒时戴着口罩轻唱圣歌。

所有宗教场所本周一起举办集会和仪式时,允许信众戴口罩唱歌,每次不超过30分钟。

露德圣母堂(Church of Our Lady of Lourdes)还未恢复现场弹奏或领唱,工作人员前天在弥撒开始前提醒在场约40名信徒,他们可在保持安全距离的情况下,戴着口罩跟着教堂播放的圣歌轻唱。