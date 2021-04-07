一年来首次戴口罩唱圣歌 天主教徒参与弥撒感欣喜

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来自 / 联合早报

文 /
许翔宇

摄影 /
​​​​​​​梁麒麟

发布 / 2021年4月7日 5:00 AM

信众本周一起到宗教场所参与集会时可戴着口罩唱歌，位于奥菲亚路的露德圣母堂前天进行中午弥撒时，虽没有安排现场演唱，但允许信众跟着教堂播放的圣歌轻唱。 （梁麒麟摄）
信众本周一起到宗教场所参与集会时可戴着口罩唱歌，位于奥菲亚路的露德圣母堂前天进行中午弥撒时，虽没有安排现场演唱，但允许信众跟着教堂播放的圣歌轻唱。 （梁麒麟摄）

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虔诚天主教徒梁焕萍前天中午到露德圣母堂参与弥撒时有一个惊喜，本地宗教场所进一步放宽现场唱诵歌乐活动的限制，这是她约一年来首次在参与弥撒时戴着口罩轻唱圣歌。

所有宗教场所本周一起举办集会和仪式时，允许信众戴口罩唱歌，每次不超过30分钟。

露德圣母堂（Church of Our Lady of Lourdes）还未恢复现场弹奏或领唱，工作人员前天在弥撒开始前提醒在场约40名信徒，他们可在保持安全距离的情况下，戴着口罩跟着教堂播放的圣歌轻唱。

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