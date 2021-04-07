南大校友百万元 回馈母校设奖助学金

秉持“取之于社会，用之于社会”的理念，信息技术企业创办人林芝锋昨天向母校南洋理工大学捐赠100万元，设立奖学金与助学金，预计未来10年将有100名学生受惠。

为期10年的RSTN助学金和奖学金将从下学年起开放申请。助学金每年颁发给八名面对经济困难的新加坡籍本科毕业班学生，每人可获1万元。奖学金则是每学年颁给两名本科毕业班学生，获奖人须展现优异的学业成绩和课外活动表现，金额同样为每人1万元。