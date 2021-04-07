南大校友百万元 回馈母校设奖助学金 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 摄影 / 施策文 发布 / 2021年4月7日 5:00 AM 瑞思登集团首席执行官兼联合创办人林芝锋（中）在南洋理工大学举行的捐赠仪式上，向南大常务副校长兼教务长林杉教授（左）和南大副校长（大学事务发展）连萧思递上100万元的支票。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 秉持“取之于社会，用之于社会”的理念，信息技术企业创办人林芝锋昨天向母校南洋理工大学捐赠100万元，设立奖学金与助学金，预计未来10年将有100名学生受惠。为期10年的RSTN助学金和奖学金将从下学年起开放申请。助学金每年颁发给八名面对经济困难的新加坡籍本科毕业班学生，每人可获1万元。奖学金则是每学年颁给两名本科毕业班学生，获奖人须展现优异的学业成绩和课外活动表现，金额同样为每人1万元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南洋理工大学 校友 奖学金 助学金 林芝锋 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码