特别时期特训特需员工

餐饮集团Iron Nori运营顾问曾威旗利用病毒阻断措施休业期间，与APSN搭配，为特需员工安排提升课程，让他们掌握新知识和新技能。

冠病疫情严重打击餐饮业，特别是在病毒阻断措施期间。对于聘有特殊需求者的餐饮机构，面对的挑战更艰巨。

餐饮集团Iron Nori是特殊需求社群的支持者，2019年与特别需求者协会（APSN）合作，共同开启包容性就业机会，成功给予多名轻度智障和学习障碍者工作机会。

去年2019冠状病毒疫情重创餐饮业，大多餐饮机构都须努力求存，员工被迫放无薪假，有的则丢失工作。

集团运营顾问曾威旗（右一）坦言：“用餐限制和安全管理措施对餐饮业造成极大影响，更为在餐饮业工作的特需者带来极大困难和挑战，因为这些人有精神疾病或智力残疾，都习惯常规作业方式。”

虽然特需者较难适应新措施，但Iron Nori坚持继续雇用这群特需员工。尽管工作量减少，员工仍可获得全薪。

不但如此，曾威旗还利用病毒阻断措施休业期间，与APSN搭配，为特需员工安排提升课程，让他们掌握新知识和新技能，例如处理网上订单、收银及会计。

曾威旗说：“我们对Iron Nori所有员工都实行相同的培训政策，无论能力如何。培训不仅为员工提供技能，还赋予他们尊严和成就感，特别是特需群体。”