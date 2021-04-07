有人公然打广告 愿替违反交通规则者顶罪

另类兼职！有卖家在网购平台“出售”违例记分，替违反交通规则者顶罪赚钱。

为加强公路安全，内政部拟修订公路交通法令，包括加重非法飙车的刑罚、加强对路霸的取缔，以及处罚没有确保后座乘客佩戴合格头盔的电单车骑士等。

针对一些违例司机为逃避扣分，串通第三方代为顶罪的情况，内政部也将立法惩处在交通事故中，妨碍司法公正的人。

有人此前就公然在电子商务平台Carousell刊登广告，称愿意替人顶罪，以此赚钱。

根据搜索引擎谷歌的记录，有卖家在平台上贴文，出售手中的违例记分（Demerit Point），1分收费100元。

同一个贴文还提到，价格可以商量，而且“买家”也得承担相关的罚款。另一则类似广告甚至还打出12分要价1100元的“促销价”。

平台发言人受询时证实，得悉此事后已经撤下相关广告，并向卖家发出警告。

《新明日报》记者今早（4月7日）登上Carousell平台搜索此类广告的关键字时，已找不到这些推销广告。部分卖家的账户也已消失。

违反交通规则并在两年内累积记分达到24分的人，其驾照可能被吊销。

律师表示，替别人顶罪以换取金钱利益，是加重刑罚的一个因素，因此判刑也会较重。

完整报道，请翻阅2021年4月7日的《新明日报》。