六子女争屋闹上庭 老四被诉霸产

为一店屋，五姐弟把老四告上法庭，老四称店屋在他名下是他出钱买的，但法官指他对店屋交易细节都不清楚，认为他的说词不可信，最后下令卖店屋6人平分。

据高庭判词显示，案件涉及一户王姓家族，共有6名兄弟姐妹，年龄介于54岁至62岁。这6名兄弟姐妹小时候在杨厝港一带的甘榜长大，家里本来养猪，后来改做屠宰生意。

政府在1988年征收地皮，王家因此获得约15万元的赔偿金。

由于父亲是个赌鬼，赔偿金由母亲保管。

他们一家过后用赔偿金外加贷款，购买义顺两间三房式组屋，以及后港第61街第698座组屋的一个店屋。这间店屋在1995年的市价为78万2000元，注册在排行老四的长男王财顺（57岁，译音）名下。

不过王财顺被5个姐弟妹起诉，指他独霸店屋。

诉方表示，家人早有共识，每个兄弟姐妹各持有店屋一份权益，店屋卖掉后可分得一笔退休金。

王财顺否认此说法，表示店屋是他用自己的钱外加店屋租金购得。

法官在9天审讯后，于昨天（4月6日）发表书面判词。

法官表示，王财顺对于店屋在什么时候购买，以及售价多少等细节都不清楚，反观诉方说法一致，而且店屋招租以及贷款事宜也是诉方在处理，因此认为诉方说辞较可信，于是判诉方胜诉。

法官令王财顺在12个月内，必须将店屋卖掉，与其他姐弟妹平分卖屋所得。

完整报道，请翻阅2021年4月7日的《新明日报》。