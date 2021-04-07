12水獭闯公寓水池 狂吃鱼 吓哭童

逾12只水獭闯入东陵路一带的公寓，它们先在泳池畅泳一番后，就跃入隔壁的水池几乎吃光池内的观赏鱼。水獭大闹一小时，惊得在场的小朋友哭叫，惊动公园局人员到场驱赶它们。

网民曾女士（40来岁，公关）在面簿发贴文，指昨天（4月6日）下午4时左右，有一群水獭入侵位于查理士太子弯（Prince Charles Crescent）的嘉御苑（The Crest）公寓，它们不仅在泳池游泳，还吃起水池中的鱼。

她受访时说，居住在这里两年半，这是她首次看见水獭闯入公寓，其他居民得知后也纷纷跑到泳池观看。

记者昨日走访公寓时，一名不愿具名的男居民描述，这群水獭如在动物园表演般，从泳池一端游到另一端，随后还跳入一旁的水池中开始捕鱼吃。

“泳池和水池是相连的，他们都专挑大鱼来吃，几乎把池里的鱼都吃光了。”

从他提供的视频，大约有12只水獭在泳池里游泳嬉闹，另一则视频也显示，有的水獭嘴里叼着鱼站在池边，也有其他水獭直接在水池中大快朵颐，池边还留有鱼的尸体。

有不少居民拿起手机拍水獭，不过视频中也传出小孩的哭声和尖叫声，相信有些孩子是兴奋尖叫，有些则是受惊而哭。

曾女士说，事后有公园局人员到场尝试驱赶水獭，但水獭们并没有立刻离开，它们在泳池嬉戏吃饱后才优哉游哉地离开公寓。

曾女士说：“一开始看到水獭出现在公寓时，居民都很兴奋，但是它们把水池中的鱼都吃掉了，难免会有些难过。”

完整报道，请翻阅2021年4月7日的《联合晚报》。