阻断期间非法看诊 女中医罚1万500元

一对男女去年因腰痛到中医馆看诊，事后向媒体投诉女中医师治疗不当，并向当局告发后者在阻断措施期间非法营业，女中医师随即被揭发在三天内为六名病人看诊，今早（4月7日）被判罚款1万零500元。

46岁的女中医师聂欣共面对七项抵触冠病19（临时措施）法令，她今早承认其中三项控状，余项交由法官下判时一并考虑。

卫生部之前规定，我国去年4月7日实施病毒阻断措施时，非必要服务须暂停营业，包括中药店。只有向卫生部注册、有驻诊医师的中药店，可继续看诊与配发中药。针灸、拔罐、推拿等中医师与病人长时间接触的治疗，阻断措施实施期间不能进行。

根据案情，被告位于惹兰河水山第46座的中医馆，当时并未向当局特别申请，因此不得开门营业。然而，她当时收到一名病人的来电申诉腰痛，她竟答应让对方前来看诊。

去年4月29日下午1时，该病人和一名男伴一同到中医馆看诊，被告为他们看诊直至下午2时10分。

根据媒体报道，该名女子后来向媒体投诉被告治疗不当。

庭上也揭露，该女子事后也向当局举报，指被告在阻断措施期间非法营业。

当局对被告进行调查时，被告并未坦承其他看诊情况。不过经调查后发现，被告曾在去年4月11日、23日和29日期间，共为六名病人看诊，前后赚取1000多元门诊费。

其中，被告在29日除了替女子和男伴看诊外，也替另一对母子看诊，前后长达1小时25分钟。

该对母子中的43岁母亲申诉睡眠不佳，加上她的9岁儿子也有咳嗽，因此向被告预约，在29日上门看诊，当时被告还让病人张嘴进行检查。

控方表示，被告主动让病人到诊所看诊，加上近距离替病人检查，也未建议病人到指定诊所看病，无法确定对方是否患上冠病，因此提高染病风险。

完整报道，请翻阅2021年4月7日的《联合晚报》。