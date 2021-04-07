失智老父遇袭 家人指责疗养院 订户 来自 / 新明日报 文 / 刘丽敏 发布 / 2021年4月7日 3:35 PM （左图）父亲额头上有一道4.5公分长的刮痕。（右图）林亚峇目前还需留院观察。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 补习老师申诉，七旬失智老父在疗养院内遭“室友”袭击受伤，警方介入调查。林庆源（51岁，补习老师）告诉《新明日报》记者，父亲林亚峇（78岁）因失智关系，两年前开始入住武吉巴督一带的疗养院，他上周五傍晚6时半左右接获院方来电，指父亲被另一名老人袭击，当下感到十分震惊。他收到院方职员发送的伤势照，父亲额头上有一道4.5公分长的刮痕与淤青，右手拇指有一道约两公分伤痕，似乎被利物割伤，左手臂也有擦伤。照片中还有一个碎裂的塑料杯，他怀疑父亲就是被塑料杯碎片弄伤。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疗养院 遇袭 失智 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码