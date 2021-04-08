新一轮学校合并 八小学及10中学受影响

相隔四年，教育部宣布进行另一轮学校合并。八所小学将合为四所，10所中学合为五所，以应对生育率下降及市镇人口改变导致学生人数下滑的趋势。

聚英和先驱小学提前在明年合并

多数受影响的学校将在2023年合并，位于裕廊西的聚英小学和先驱小学则提前在明年合并。两校合并后将先暂用聚英小学的校舍，并计划于2025年搬迁到登加市镇的新校舍，届时将成为登加新镇的第一所小学。

教育部昨天宣布学校合并计划时指出，提前让这两所小学合并是为了配合地铁裕廊区域线工程路线图的修改，先驱小学的地段明年将交给陆路交通管理局。

陆交局与教育部联合答复《联合早报》询问时说，双方就工程路线已讨论多时，原定路线已在先驱小学周围，且相当靠近学校的部分建筑。由于路线图有可能调整，再加上对区内学额的检讨，教育部去年决定提早合并两所学校，以免影响裕廊区域线的竣工期。

两校明年合并后，在2025年搬迁到登加之前都不会有小一新生入学。所有在籍学生将留在聚英小学，直到毕业。这意味着，当登加新校投入运作时，位于聚英小学的校舍仍开放给小五小六的学生，直到2026年，以避免搬迁给他们带来的不便。

教育部指出，我国1990年代的居民新生儿平均每年约4万6000人，最近几年已跌至约3万5000人。

部分学校已非第一次合并

教育部学校司统筹司长刘慧丽表示：“生育率下降影响一些学校的收生人数，而一些住宅区的学额需求则有所增加，所以教育部会定期检讨是否有必要合并或兴建学校，确保学校能为学生提供足够的学习项目与课程辅助活动。”

新一轮合并的学校中，历史最悠久的是已有103年校史的光洋小学。光洋小学将在后年与城景小学合并，使用城景的校舍。

另外，也有一些学校已非第一次“重组”，包括平仪中学、德乐小学、东林中学等。

各校合并后的校名日后公布。将“并入”另一个校址的学校暂时不会录取新生。

教育部重申，没有教师会因学校合并而被裁，受影响的教师可在所属学校留任，或是调任其他学校或总部。

不包括这一轮宣布，自2010年起教育部已合并34对学校，新设23所学校，新校多数是在榜鹅和盛港新镇的小学。