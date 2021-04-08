包括美国人气冰淇淋博物馆 本地新增四景点为旅游业注入活力

新加坡旅游局局长陈建隆昨天在旅游业大会上致辞时说，冠病疫情暴发后，人们都把焦点放在如何度过这漫长严冬，如今是时候去思考如何为未来做准备，而这些新项目令人欣喜，让人有种耳目一新的感觉。

我国下来将推出四个新景点，包括亚洲最高弹跳及美国人气打卡景点，在国际旅游重启前，积极开拓国内旅游市场，为本地旅游业注入新活力。

其中，冰淇淋博物馆（Musuem of Ice Cream）将在今年下半年，在登布西（Dempsey）一带开设美国以外的首个据点。这个以冰淇淋为主题的多感官创意空间，是最受年轻人欢迎的“打卡”地。它最初于2016年在美国以快闪景点登场后，一票难求，如今旗舰店设在纽约市。

喜欢刺激体验的公众则可期待克拉码头一带的弹跳Slingshot，新设施将以每小时160公里的高速把人送上高空，从离地约70米的地方“掉”下。新设施位于G-MAX弹射绑紧跳原址。Slingshot总经理李健玮说，公司将先拆除原有的弹射绑紧跳设施，再建新的，希望能在8月投入运作。

圣淘沙英比奥山顶区（Imbiah Lookout）明年将有个新户外景点SkyHelix Sentosa，让访客从离地35米的高处，瞭望圣淘沙和南部濒水区的景色。

新加坡旅游局局长陈建隆昨天在旅游业大会上致辞时说：“经历了一年来的消沉和坏消息，这些项目令人欣喜，让人有种耳目一新的感觉。冠病疫情暴发后，我们都把焦点放在如何度过这漫长严冬，如今是时候去思考如何为未来做准备。”

旅游局、市区重建局和新加坡土地管理局也将在今年较迟时候，为索美塞公园（Somerset Skate Park）和基里尼路中间的空地招标，征求新景点概念。

陈建隆说，这个地点不设局限，但概念须可持续、对周遭影响不大，考虑到那里是年轻人聚集的地点，它应该更面向青年。

“我希望看到目前还没在乌节路出现的概念。”

贸工部长陈振声也出席了大会，他说迈入2021年，挑战不是在下来两年内取得复苏，而是新加坡怎么蓄势待发，争取长期成功，重塑全球旅游。“我们不等到全面重开，新加坡已准备好颠覆现状，改变产品和服务，善用我们的能力抓住下一波增长机会。”

他说，今时今日的旅客更注重环境，也在寻找可持续的旅游选项。新加坡力求成为测试可持续方案、新旅游产品，以及体验的最佳地点，让世界各地企业可先在我国将创新方案推出市场。

政府拨款6850万元延长旅游发展基金项目至明年3月

为继续扶持旅游业，政府为旅游发展基金拨款6850万元，以将基金旗下现有项目的支持延长至明年3月底。

陈振声提醒，即使全球展开冠病疫苗接种计划，国际旅游短期内不会恢复到疫情前的水平。新加坡在重开边境方面采取实际和渐进式做法，并根据客观证据和判断，管理好风险。

“我们正同其他国家和地区建立安全旅游程序，及互相承认健康证书，包括检测和疫苗记录。重开边境的步伐和程度则取决于全球疫情及我国何时能达到群体免疫。”