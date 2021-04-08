新美研究：降低重症与死亡风险 抗癌药物可抑制冠病肺炎

最新研究发现，微量的抗癌药物拓扑替康在动物实验中可抑制冠状病毒引起的肺部炎症，降低重症与死亡风险。

这项研究由新加坡国立大学癌症中心与美国纽约西奈山伊坎医学院合作，利用这款容易取得且成本较低的癌症化疗药物医治冠病。

国大癌症中心研究团队已获得新加坡全国医学研究理事会冠病研究基金的资助，在印度韦洛尔基督医学院展开第一阶段临床试验。