新美研究：降低重症与死亡风险 抗癌药物可抑制冠病肺炎 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 发布 / 2021年4月8日 5:00 AM 冠状病毒引起的肺部炎症可导致病患呼吸困难。新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科研究助理主任（肿瘤内科）阿南德医生拿着肺部气道模型，指着最右边有严重炎症的气道。最左边的则为正常气道。（庄耿闻摄） 字体大小: 小 中 大 最新研究发现，微量的抗癌药物拓扑替康在动物实验中可抑制冠状病毒引起的肺部炎症，降低重症与死亡风险。这项研究由新加坡国立大学癌症中心与美国纽约西奈山伊坎医学院合作，利用这款容易取得且成本较低的癌症化疗药物医治冠病。国大癌症中心研究团队已获得新加坡全国医学研究理事会冠病研究基金的资助，在印度韦洛尔基督医学院展开第一阶段临床试验。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病药物 抗癌药物 国大癌症中心 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码