全新平台推动旅游业数码转型

未来到滨海湾花园观光赏花时，迎接访客的可能不是员工，而是由机器人带来的礼宾服务。

冠病疫情提高了零接触服务的需求，但要如何在缺少甚至完全没有人际接触的情况下，仍让顾客感到宾至如归，对滨海湾花园是个急迫的挑战。

滨海湾企业战略与数码转型资深处长严月玲受访时说，在旅游局的帮助下，滨海湾花园通过新加坡旅游创新工坊与远在美国硅谷的一家科技起步公司合作，从上月中开始试行使用一台具有机器学习功能的机器人，为访客提供礼宾服务。