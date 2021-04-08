全新平台推动旅游业数码转型 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年4月8日 5:00 AM 为协助我国旅游业跟上时代步伐，旅游局推出结合实体空间和线上服务的Tcube，并向有兴趣的业者展示如何通过科技来提升旅游体验，例如使用扩增实境（AR）技术打造身临其境的效果。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 未来到滨海湾花园观光赏花时，迎接访客的可能不是员工，而是由机器人带来的礼宾服务。冠病疫情提高了零接触服务的需求，但要如何在缺少甚至完全没有人际接触的情况下，仍让顾客感到宾至如归，对滨海湾花园是个急迫的挑战。滨海湾企业战略与数码转型资深处长严月玲受访时说，在旅游局的帮助下，滨海湾花园通过新加坡旅游创新工坊与远在美国硅谷的一家科技起步公司合作，从上月中开始试行使用一台具有机器学习功能的机器人，为访客提供礼宾服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 旅游业大会 Tcube 数码化 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码