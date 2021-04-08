业者致力开拓国内旅游 推出方言导览吸引年长者 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月8日 5:00 AM 东方旅游举办以福建话、潮州话和粤语等常见方言为主的环岛之旅和娘惹导览等，让参与活动的年长人士聆听讲解时不感陌生。（东方旅游提供） 字体大小: 小 中 大 国际旅游的复苏之路崎岖不平，开拓国内旅游市场成为旅游业的重中之重，有旅游公司特意推出以方言为主的特色导览活动，吸引年长国人参与。主打本地旅游的体验旅游公司东方旅游去年推出“新加坡恐怖故事之旅”，带领游客夜游如坟场和二战遗迹等地点。公司常务董事苻明灿受访时说，这个夜间旅游路线出乎意料地大受欢迎，至今有逾900名游客参与，超过原先计划的500人。参与者当中还有约一成是旅居新加坡的外国人，其余则是本地人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国内旅游 重新探索新加坡消费券 新加坡旅游局 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码