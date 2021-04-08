业者致力开拓国内旅游 推出方言导览吸引年长者

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年4月8日 5:00 AM

东方旅游举办以福建话、潮州话和粤语等常见方言为主的环岛之旅和娘惹导览等，让参与活动的年长人士聆听讲解时不感陌生。（东方旅游提供）
东方旅游举办以福建话、潮州话和粤语等常见方言为主的环岛之旅和娘惹导览等，让参与活动的年长人士聆听讲解时不感陌生。（东方旅游提供）

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国际旅游的复苏之路崎岖不平，开拓国内旅游市场成为旅游业的重中之重，有旅游公司特意推出以方言为主的特色导览活动，吸引年长国人参与。

主打本地旅游的体验旅游公司东方旅游去年推出“新加坡恐怖故事之旅”，带领游客夜游如坟场和二战遗迹等地点。

公司常务董事苻明灿受访时说，这个夜间旅游路线出乎意料地大受欢迎，至今有逾900名游客参与，超过原先计划的500人。参与者当中还有约一成是旅居新加坡的外国人，其余则是本地人。

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