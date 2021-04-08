业者致力开拓国内旅游 推出方言导览吸引年长者

国际旅游的复苏之路崎岖不平，开拓国内旅游市场成为旅游业的重中之重，有旅游公司特意推出以方言为主的特色导览活动，吸引年长国人参与。

主打本地旅游的体验旅游公司东方旅游去年推出“新加坡恐怖故事之旅”，带领游客夜游如坟场和二战遗迹等地点。

公司常务董事苻明灿受访时说，这个夜间旅游路线出乎意料地大受欢迎，至今有逾900名游客参与，超过原先计划的500人。参与者当中还有约一成是旅居新加坡的外国人，其余则是本地人。