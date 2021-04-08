老四独占300万元店屋五手足合告胜诉 法庭谕令一年内卖掉店屋平分款项

引发纠纷的店屋位于后港61街第698座组屋，一楼的商店与二楼的住宅属同一个单位。据诉方律师向《联合早报》透露，该单位市值估计在300万元左右。

小时候住甘榜并帮父亲养猪为生，六子女长大后开美发院赚钱，加上其他家庭收入，买下组屋店屋兼住宅单位，由家中排行第四的儿子做“挂名”屋主。岂料，老四被指在双亲逝世后独占店屋，遭五个姐妹与弟弟起诉。高庭法官判诉方胜诉，老四须在一年内卖掉店屋，所得款项由六人平分。