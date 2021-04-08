老四独占300万元店屋五手足合告胜诉 法庭谕令一年内卖掉店屋平分款项

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来自 / 联合早报

文 /
黄佩玲

摄影 /
蔡家增

发布 / 2021年4月8日 5:00 AM

引发纠纷的店屋位于后港61街第698座组屋，一楼的商店与二楼的住宅属同一个单位。王家是在1995年以78万2000元买下该单位。（蔡家增摄）
引发纠纷的店屋位于后港61街第698座组屋，一楼的商店与二楼的住宅属同一个单位。王家是在1995年以78万2000元买下该单位。（蔡家增摄）

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引发纠纷的店屋位于后港61街第698座组屋，一楼的商店与二楼的住宅属同一个单位。据诉方律师向《联合早报》透露，该单位市值估计在300万元左右。

小时候住甘榜并帮父亲养猪为生，六子女长大后开美发院赚钱，加上其他家庭收入，买下组屋店屋兼住宅单位，由家中排行第四的儿子做“挂名”屋主。岂料，老四被指在双亲逝世后独占店屋，遭五个姐妹与弟弟起诉。高庭法官判诉方胜诉，老四须在一年内卖掉店屋，所得款项由六人平分。

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