老四独占300万元店屋五手足合告胜诉 法庭谕令一年内卖掉店屋平分款项 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄佩玲 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年4月8日 5:00 AM 引发纠纷的店屋位于后港61街第698座组屋，一楼的商店与二楼的住宅属同一个单位。王家是在1995年以78万2000元买下该单位。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 引发纠纷的店屋位于后港61街第698座组屋，一楼的商店与二楼的住宅属同一个单位。据诉方律师向《联合早报》透露，该单位市值估计在300万元左右。小时候住甘榜并帮父亲养猪为生，六子女长大后开美发院赚钱，加上其他家庭收入，买下组屋店屋兼住宅单位，由家中排行第四的儿子做“挂名”屋主。岂料，老四被指在双亲逝世后独占店屋，遭五个姐妹与弟弟起诉。高庭法官判诉方胜诉，老四须在一年内卖掉店屋，所得款项由六人平分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 店屋 裁决 采摘向日葵花粉 南大研发吸污油海绵 助乐龄掌握数码