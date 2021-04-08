南洋理工大学黄金辉传播与信息学院四名应届毕业生推动“#你行的！”计划，走入社区教导年长者使用WhatsApp等手机应用，陪他们一起跨越数码鸿沟。

不是不要学，是根本看不懂。

眼看年长者面对数码通识措手不及，南洋理工大学黄金辉传播与信息学院的四名应届毕业生很想帮点忙。

自从外婆去世后，李佳恩（23岁，左一）自责不曾主动教她使用智能手机，增加互动。

去年病毒阻断措施期间，里希堪丹（25岁，Rishiikanthan，左二）发觉父母使用智能手机时困难重重，令他想到年长者若无儿女会面对什么样的处境。

相较下，李佳倩（24岁，右一）的阿嫲对使用智能手机相当熟练。她希望年长者能跟阿嫲一样，常享数码的便利。

李佳恩说：“我们因此想了解哪些人跟不上数码时代，所以设计问卷，也问身边的老人。”

他们针对118名乐龄人士进行的调查发现，许多住一房式或两房式组屋的老人，识字水平相对较低，根本无法理解数码通识，且面对更多挑战。这些年长者很多都看不懂政府提供的学习资料，自然就不会发短信、不会视讯通话、不知如何传照片。

#你行的！（#CanOneLah!）计划就在这样的背景下应运而生。四人与关怀机构（Care Corner）等七个社会福利机构合作，举办约18堂课，与270名年长者互动，走入社区教导他们使用WhatsApp等手机应用，陪他们一起跨越数码鸿沟。

据负责网站设计的黄安（23岁，右二）观察，坊间有很多数码工作坊与课程，但年长者课后就忘记内容，因此他们设立WhatsApp群组随时跟进。

四人希望毕业后能与南大社会福利志愿服务社合作，延续计划。