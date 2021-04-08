报复医生情夫背叛 已婚妇为闹股东大会 花44元入股上市公司 订户 来自 / 联合晚报 文 / 黄佩玲 发布 / 2021年4月8日 2:36 PM 三司认为，张思莹是要报复两名医生，以及所有与他们有关联的人。右图为其情夫陈恒宁。（档案照） 字体大小: 小 中 大 不甘心被当精神科医生的情夫背叛，已婚妇展开“报复行动”，连情夫的外科医生好友和关联人也不放过。她花44元买下上市公司的100股，就为闹上股东大会，抗议公司不顾外科医生的不道德行为而入股其诊所，再向法庭申请起诉公司总裁失责，最终被上诉庭驳回，并且得支付4万5000元讼费。《联合晚报》去年报道，已婚妇张思莹在2018年6月，向医药理事会投诉陈恒宁与王建平，指两人利用自己行医的名誉，串通占多名女病人便宜，过程中交换病人与同事的信息，以满足他们不道德的欲望。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 情夫 【视频】看王瑞杰与4G团队解答你心中的疑问 【视频】第四代领导眼中的王瑞杰