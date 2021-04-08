报复医生情夫背叛 已婚妇为闹股东大会 花44元入股上市公司

不甘心被当精神科医生的情夫背叛，已婚妇展开“报复行动”，连情夫的外科医生好友和关联人也不放过。她花44元买下上市公司的100股，就为闹上股东大会，抗议公司不顾外科医生的不道德行为而入股其诊所，再向法庭申请起诉公司总裁失责，最终被上诉庭驳回，并且得支付4万5000元讼费。

《联合晚报》去年报道，已婚妇张思莹在2018年6月，向医药理事会投诉陈恒宁与王建平，指两人利用自己行医的名誉，串通占多名女病人便宜，过程中交换病人与同事的信息，以满足他们不道德的欲望。