养60狗死24只 私宅女控虐狗

妇女前后在私宅和宠物旅店饲养60只狗，却死了24只，拨电求助反而惹上官司。

被告廖雪凤（49岁）共面对53项抵触动物与飞禽法令的控状，她均不认罪，控方针对其中两项进行审讯，余项控状暂被搁下。

她被指在2018年6月19日，于双溪登雅的“动物之家”（The Animal Logde），没合理和及时让兽医为一只雌性马尔济斯及比熊混种犬（Bichon Frise Crossed Maltese）进行治疗和诊断，导致它的耳朵发炎。

另外，她也被指在2016年10月前，于巴西立农道的宠物旅店（The Pet Hotel），作为另一只雄性马尔济斯及比熊混种犬（第11号小狗）的主人，没有在合理情况下确保它接种疫苗和接受细小病毒症（Parvovirus）治疗，造成它情况恶化最终病逝。

控方昨早（4月7日）传召农粮兽医局（现为国家公园局管理）的调查员供证，他表示在2016年2月接获反馈，指有人怀疑实龙岗一带的星光路私宅有动物处于恶劣环境，虽然多次造访但无人在家。后来，调查员首次见到被告，被告表示家中脏乱，要求对方择日再来。调查员在二月尾造访时，被告把屋里11只狗带出来。

由于私宅最多只能养三只狗，调查员建议她重新安置多余的狗，或交由动物福利小组处理，要求为她的狗植入微晶片（Microchip），并为她打算留下的三只狗申请执照。

调查员指被告坚持养11只狗，于是建议她把狗寄养别处，怎料同年10月20日，忽然收到被告的求救电话，指她的狗正逐只死去。

调查员赶到宠物旅店，惊觉现场竟有50只狗，其中14只已死，包括审讯控状中的第11号小狗。被告承认早前已有10只丧命，全都是马尔济斯及比熊混种犬。

据化验报告，这些狗因营养不良、脱水等症状而过世，并未没植入微晶片，被告没解释为何养这么多只狗，也没说事发前是否曾带狗求医。

完整报道，请翻阅2021年4月8日的《新明日报》。