商场食阁一天内仓促结业 虾面摊开业两天被迫关 100公斤虾扛回家

疑因租金纠纷闹僵，食阁一天之内仓促结业！六家摊贩措手不及导致上百公斤食材难处理，预计惨赔数千元。其中才开业两天的虾面摊只能把100公斤的冷冻虾搬回家，塞爆四个冰箱；而鸡饭摊则选择将50公斤的大米与八只鸡直接送人。

实里达Greenwich V商场一楼的食阁食博汇（Food Scholar），昨天上午11时突然通知所有摊贩，食阁当日结束营业，摊贩隔天就必须将所有物品搬走。

据《联合晚报》了解，商场从去年11月开始就和食阁经营者因租金纠纷进行多次协商，无奈最终没能谈妥。

50公斤大米八只鸡分收碗工

鸡饭摊位头手黄海俊（56岁）透露，一般上当日的食材都是前一天就订好的，他们刚刚订了50公斤大米和隔天用的八只鸡，只能无奈分给收碗工，让大家拿回家吃。

黄海俊说：“我们在这里做了8年，非常不舍但也没办法。这是我们唯一的店面，剩下的食材只能送给大家。”

酿豆腐摊负责人符永扬（31岁）说，他们在全岛各处另有14家分店，如今老店要结业，他们会尝试将食材搬到其他店面售卖。

他说：“冰箱和置物架最难搬，食材加起来也有几千块。不过目前最重要是希望食阁老板会把摊位抵押金退给我们。”

而前天才开业的虾面摊，预定了100公斤的冷冻虾，如今只能全部搬回家，家中四个冰箱都塞满。

煮炒档头手阿祥（30岁）直斥食阁老板不负责任：“太仓促了！或许他们真的有困难，但这么短的时间内要我们停业真的不合理”。

此外，受雇于食阁的几名收碗工则失业了，谢女士（67岁）被通知之后到总部领薪水和还工作服，她豁达地说：“我也是时候休息了啦！”

完整报道，请翻阅2021年4月8日《联合晚报》。

经营者承认欠租数月 与业主协商不成功

食阁经营者承认欠租数月，一星期前才收到通知指再不交租就得停业，他尝试与业主协商却不成功。

食阁经营者吴先生（26岁）称，食阁是家族生意，在Greenwich V商场经营已有五年。

他解释，去年因为冠病疫情，食阁惨淡经营，他们认为商场应该给予食阁更多租金上的补贴，因此拒付数个月的租金。

据《联合晚报》了解，两方自去年11月开始进行协商，但最终未能达成协议。

吴先生说：“我们约一个星期前收到商场通知，称他们会再宽限一个星期。我于是继续与他们协商，原本以为会谈出结果，谁知两天前接获结业通知。”

吴先生说，他与摊贩们的关系融洽，因此私底下会再与摊贩商讨赔偿事宜。他也称会尽量为收碗工寻找新的工作岗位，也感谢食客多年来的支持。

