装修公司推出新服务 猛男上门清洁引热议

装修公司推出“猛男清洁服务”，让肌肉男上门提供大扫除服务，还拍摄半裸宣传照，做法引热议。

一家装修公司近日在面簿贴文，预告将在来临的周末推出本地首个“猛男清洁服务”。贴文写道：“谁会比性感男人更适合帮你收拾乱局呢？”

公司还强调，贴文绝非愚人节恶搞，并列出了不同大小单位的收费。根据列表，一间房的公寓或组屋，费用是420元起跳，最贵的阁楼单位（Penthouse）收费是700元。

此外，公司也上载了一组10张宣传照片，当中的“清洁工”个个都是打着赤膊、穿着贴身牛仔裤的肌肉男。他们带起手套示范擦桌、扫地、搬家具。

其中一张照片，一名“女屋主”坐在沙发上，被左右两旁的两名猛男抬起来，脸上露出满意、欢喜的表情。

宣传贴文刊登后，两天内便有超过5400人分享。

众多留言中，有人表示蠢蠢欲试，也有人笑称可以此作为礼物，送给新入伙的朋友。

不过，也有网民认为这是公司的宣传伎俩，到场的未必就是照片中的性感猛男。“无论什么人，能彻底把屋子打扫干净最重要。”

也有留言指出，若换成是“性感女郎清洁服务”，可能便会引来极大争议甚至是遭谴责。

被质疑“博宣传” 公司负责人：一定如期进行

被质疑只是“博宣传”，公司负责人承诺：“本周末一定如期进行。”

创办人许毕维（39岁）今早接受本报访问时透露，目前已接获10多人的询问，表示有意订购这项服务。他说，当初曾问过照片中的猛男，愿不愿意上门清洁，有4人都答应了。

“没想到现在反应如此热烈，所以在行政上还得多花时间安排。”

许毕维也说，这批猛男当中有学生和兼职人士，当初拍照时都不介意赤裸上身。

“不过我们从一开始就强调，一定要保持专业、形象也要健康，避免让人误会。”

完整报道，请翻阅2021年4月8日的《新明日报》。