称当年帮双亲买屋 妇女告老父与弟讨327万公寓钱

父母亲的公寓里设有两个保险箱，装有至少100万元钞票，

女儿声称经营皮革精品店所赚得钱，至少有100万元存在父母公寓的两个保险箱中，同一笔钱还用来给父母亲买楼。岂料，双亲后来把弟弟加为屋主，导致她分不到太平洋大厦单位集体出售的所得款项，因此起诉老父及弟弟，要讨回327万余元的款项。

由于母亲已经去世，父亲则患上老人痴呆症，审案的高庭法官陈成安在庭上感慨道出：“如今子女们各自想说什么都可以……”

这起民事诉讼于本周二（6日）在高庭开审，起诉人郑玩枝（59岁）今天是第三天上证人栏供证。弟弟郑亚平（57岁）与父亲郑谢勇（94岁）分别是第一与第二答辩人。

根据诉方的书面与口头开庭陈词，郑玩枝于1987年在威信酒店开设皮革精品店。她通过父亲向从事殡葬业的家族朋友借钱做资本，店铺开张后门庭若市，她在两三个月内就还清贷款。

诉方称，皮革店的生意很好，一天的收入可多达5万元。1988年，父母亲以27万元买下位于东发路的Valley Apartment私宅单位，而这笔钱便是来自皮革店的收入。

由于父母亲不信任郑玩枝当时的日籍男友，加上郑玩枝想逃税，诉方指在父母亲的建议下，郑玩枝多年来没把店铺收入存进银行，而是收在家中的两个保险箱，她估计里头的现款一度多达100万元。

2005年底，Valley Apartment集体出售后，郑家获得将近90万元的售款。诉方称，郑玩枝原本以为私宅单位是在父母亲名下，但她也是在这个时候得知，双亲也把其他手足包括郑亚平的名字加入房契中。她知道后非常难过，也前去质问父亲，但父亲向她保证，其他手足只是“挂名”屋主，钱始终是属于郑玩枝的。

不久后，父亲使用私宅售款，以67万元买下太平洋大厦（Pacific Mansion）的一个单位，屋主为父亲与郑亚平。2018年，太平洋大厦集体出售后，父子俩拿到327万7776元。

父亲如今已失智，郑亚平申请做父亲的代理人及动用集体出售的款项，引来其他手足包括郑玩枝的抗议。案件续审中。（部分人名译音）

完整报道，请翻阅2021年4月8日《联合晚报》。

