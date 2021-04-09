王瑞杰请辞第四代团队领军者 李总理留任至有继任人选

王瑞杰的决定对我国领导接替计划虽是一个挫折，李总理和30位担任政治职务者都表示理解。总理将在约两周后改组内阁，王瑞杰到时将卸下财政部长一职，但仍继续担任副总理和经济政策统筹部长。

两年前由第四代领导团队推举为领军人物的副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰，昨天发函向李显龙总理提出请辞，希望让位给跑道更长的相对年轻人选。他也将在两周后内阁改组时，卸下财政部长一职。