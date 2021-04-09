王瑞杰请辞第四代团队领军者 李总理留任至有继任人选 订户 来自 / 联合早报 文 / 何惜薇 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 李显龙总理（右）对副总理王瑞杰让出第四代团队领军人物的决定，表示理解和尊重。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 王瑞杰的决定对我国领导接替计划虽是一个挫折，李总理和30位担任政治职务者都表示理解。总理将在约两周后改组内阁，王瑞杰到时将卸下财政部长一职，但仍继续担任副总理和经济政策统筹部长。两年前由第四代领导团队推举为领军人物的副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰，昨天发函向李显龙总理提出请辞，希望让位给跑道更长的相对年轻人选。他也将在两周后内阁改组时，卸下财政部长一职。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 陈振声 第四代领导班子 领军人物 李显龙 请辞 李总理：不希望留任太久 一旦继任者准备好就交棒 陈振声：我国政策连贯领导团队短期不变 投资环境将维持稳定