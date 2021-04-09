王瑞杰：因冠病进一步思考 是否适合领导下一代团队

王瑞杰在记者会上，分享自己请辞第四代领军人物的心路历程。他在答复媒体提问时透露，他早在出任第四代领军人物时，就不断思考自己是否能够胜任。不过，突如其来的冠病危机却“迫使我们重新审视许多问题，包括接班问题”。

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