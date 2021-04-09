王瑞杰：因冠病进一步思考 是否适合领导下一代团队 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄顺杰 陈可扬 魏瑜嶙 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 李显龙总理（中）昨天下午联同副总理兼经济政策统筹部长兼财政部长王瑞杰（左四），和教育部长兼财政部第二部长黄循财（右起）、贸工部长陈振声、社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高、卫生部长颜金勇、永续发展与环境部长傅海燕、交通部长王乙康，以及国家发展部长李智陞，一起在总统府举行记者会，宣布王瑞杰让位的消息。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 王瑞杰在记者会上，分享自己请辞第四代领军人物的心路历程。他在答复媒体提问时透露，他早在出任第四代领军人物时，就不断思考自己是否能够胜任。不过，突如其来的冠病危机却“迫使我们重新审视许多问题，包括接班问题”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 李显龙总理 王瑞杰 人民行动党 第四代领导班子 新组屋工程延期加上私宅价格攀升带动 组屋转售价连续上涨九个月 男子涉嫌非法售卖仿真枪 还意图骗网约车司机“送货”