王瑞杰致函总理（译文）

两年多前，人民行动党的第四代领导团队选择我带队。此后，我们凝心聚力，合作无间。

去年，2019冠状病毒来袭。这场危机不仅打乱世界各地的生活和生计，更造成严重的不确定性。病毒也加速了重大的结构性转变，比如大国之间的战略竞争，以及对全球化和数码变革的不满。此外，我们还必须应对人口老龄化的挑战，以及人们对政治更加多元的渴望。