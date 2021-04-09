王瑞杰致函总理（译文） 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月9日 5:00 AM 副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰，将在两周后的内阁改组时，卸下财长一职。王瑞杰自2015年10月出任财长以来，五年内共发表了10份财政预算案，创下纪录。李显龙总理昨天在回复王瑞杰的信函中，高度肯定王瑞杰，尤其过去一年在应对冠病危机中带来的艰难挑战期间，做出卓越贡献。王瑞杰在短短12个月内发表五次财政预算案声明，以支持新加坡人和他们的家庭，帮助企业生存，及保障所有人的安全。图为王瑞杰今年2月以财长身份到国会发表2021年预算案声明。（林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 两年多前，人民行动党的第四代领导团队选择我带队。此后，我们凝心聚力，合作无间。去年，2019冠状病毒来袭。这场危机不仅打乱世界各地的生活和生计，更造成严重的不确定性。病毒也加速了重大的结构性转变，比如大国之间的战略竞争，以及对全球化和数码变革的不满。此外，我们还必须应对人口老龄化的挑战，以及人们对政治更加多元的渴望。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 新组屋工程延期加上私宅价格攀升带动 组屋转售价连续上涨九个月 男子涉嫌非法售卖仿真枪 还意图骗网约车司机“送货”