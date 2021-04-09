杂货店主紧急入院动手术 100人帮忙清货

杂货店老店主入院动心脏绕道手术，女儿上网向居民求助，帮忙清货，结果发文不到一天，货物已清一半。

店主女儿黄淑慧（40岁，运动教室创办人）接受《新明日报》采访时表示，父亲黄顷源（70岁）在裕廊东32街第316座组屋，经营“316 SHOP”杂货店已有约20年。

“上周三（31日）清晨，他因身体不适，胸口疼痛而搭德士到医院检查，诊断发现他有三个血管阻塞，需要立即动紧急手术。”

黄淑慧表示，父亲当下没有告诉家人，她也是在手术后才知情。

“过去几天该座进行厕所翻新，父亲为了方便工人出入而搬动货物，或因此操劳过度。昨天（4月8日）他已经出院，目前身体正在康复中，可是5月需要再动心脏绕道手术。”

由于手术后需要好好休养6个月到1年，黄淑慧为了减轻父亲的负担，决定先将大件物品和重物，以及有有效期限的物品便宜售出，避免浪费资源。

“我在7日透过面簿发文，呼吁居民帮忙清货，短短一天公众的反应热烈，已有50多人私讯我，有一顾客甚至从盛港特地来到裕廊，如今货物已经清掉了一半。”

此外，还有一义工组织联系上黄淑慧，表示有赞助商要做慈善活动，因此购买了许多干粮、饼干等食品。

“也有人留言说会亲自下来，我也正在一一处理。对于好心人的踊跃支持，父亲也希望向他们表达谢意。”

黄淑慧表示截止今天中午，已经有百人前来光顾帮忙。

完整报道，请翻阅2021年4月9日的《新明日报》。