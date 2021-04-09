武吉巴督居民投诉 赶鸟光碟折射 害人切菜切到手 订户 来自 / 联合晚报 文 / 曾琬瑜 摄影 / 林泽锐 发布 / 2021年4月9日 3:02 PM （左图）女居民拍到老夫妇曾将两片光碟悬挂在晒衣杆上。（右图）老夫妇把将两个牛奶罐悬挂在晒衣杆。（读者提供/林泽锐摄） 字体大小: 小 中 大 武吉巴督居民为赶鸟出奇招，在晒衣杆上挂光碟片和牛奶罐。光碟片折射阳光进入邻居家，影响了居民的生活，甚至有居民申述在切菜时，受光线影响在切菜时切到手。住在武吉巴督11街第162座组屋的女居民向《联合晚报》申诉，对面组屋10楼的一对老夫妇，上个月在晒衣杆上挂光碟赶鸟，但是阳光太强烈时，光碟的反光会照射到她家的厨房，导致她切菜时被反射的光闪到眼睛，搞得她眼花缭乱，还不小心在切菜切到手。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 光碟赶鸟 武吉巴督 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在