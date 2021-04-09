武吉巴督居民投诉 赶鸟光碟折射 害人切菜切到手

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来自 / 联合晚报

文 /
曾琬瑜

摄影 /
林泽锐

发布 / 2021年4月9日 3:02 PM

（左图）女居民拍到老夫妇曾将两片光碟悬挂在晒衣杆上。（右图）老夫妇把将两个牛奶罐悬挂在晒衣杆。（读者提供/林泽锐摄）
（左图）女居民拍到老夫妇曾将两片光碟悬挂在晒衣杆上。（右图）老夫妇把将两个牛奶罐悬挂在晒衣杆。（读者提供/林泽锐摄）

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武吉巴督居民为赶鸟出奇招，在晒衣杆上挂光碟片和牛奶罐。光碟片折射阳光进入邻居家，影响了居民的生活，甚至有居民申述在切菜时，受光线影响在切菜时切到手。

住在武吉巴督11街第162座组屋的女居民向《联合晚报》申诉，对面组屋10楼的一对老夫妇，上个月在晒衣杆上挂光碟赶鸟，但是阳光太强烈时，光碟的反光会照射到她家的厨房，导致她切菜时被反射的光闪到眼睛，搞得她眼花缭乱，还不小心在切菜切到手。

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