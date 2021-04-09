武吉巴督居民投诉 赶鸟光碟折射 害人切菜切到手

武吉巴督居民为赶鸟出奇招，在晒衣杆上挂光碟片和牛奶罐。光碟片折射阳光进入邻居家，影响了居民的生活，甚至有居民申述在切菜时，受光线影响在切菜时切到手。

住在武吉巴督11街第162座组屋的女居民向《联合晚报》申诉，对面组屋10楼的一对老夫妇，上个月在晒衣杆上挂光碟赶鸟，但是阳光太强烈时，光碟的反光会照射到她家的厨房，导致她切菜时被反射的光闪到眼睛，搞得她眼花缭乱，还不小心在切菜切到手。