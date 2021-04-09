声称被针孔摄像机偷拍 阿嫲走廊挂红布 邻居贴字报回击

义顺两户邻居为争夺走廊空间大战五年！七旬阿嫲指邻居在走廊安装针孔摄像机“偷窥她隐私”，气得挂红布条挡邻居视线并防偷拍；邻居否认此事，反称“明明是他们安装电眼监视我们”。双方都多次报警，扬言要将对方告上法庭。

这起邻里纠纷发生在义顺11街第346座组屋，两户邻居都已经在此居住10年，五年前因走廊空间起争执开始交恶。

阿嫲杨育英（71岁，退休人士）受访时说，自从两家关系恶化后，邻居做出不少疯狂行径，一切都被电眼拍下，可说是“证据确凿”。

“最可恶的是上个周末，儿子放工回家时竟看到他们站在梯子上安装针孔摄像机，对准我家大门！”

为防止被针孔摄像机“偷拍”，阿嫲于是在走廊挂红布条挡视线。

隔壁邻居夫妇阿姆兰（58岁）和玛利亚（56岁）则说，针孔摄像机的指控是个误会，上周他让儿子清理走廊顶上的两根老化电线，被邻居撞见就以为是在偷偷安装摄像头。

玛利亚说：“明明是他们安装闭路电视‘监视’我们，还恶人先告状。”

阿嫲不否认在门外安装电眼一事，甚至在门外红布上贴字条写着“这有电眼”，提醒邻居不要乱来。邻居夫妇则在门口贴字报回应“随你高兴”。

双方各执一词，彼此都不愿退让，两家人都已多次报警，如今则说要“搜集证据”，把对方告上法庭。

完整报道，请翻阅2021年4月9日《联合晚报》。

