王瑞杰：理想财长应有经济学背景 可与其他部长合作

下一任财政部长理想上应具备良好的经济学背景，有掌管一个部门的经历，并且能与所有其他部长合作。

副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰昨晚（4月9日）在位于勿洛南的人民行动党总部，与东海岸集选区其他议员一起通过线上线下混合形式，与该区的基层活跃党员开会。

他在会议结束后接受记者访问时提到新任财长应具备的条件。他说，政府每次发表财政预算案之前都须听取每一个部门的意见，为整个政府提供支援。

至于王瑞杰心目中有没有下一任财长人选，他没有直接点名，只说：“在我看来，我们有好几个合适的人选。”

王瑞杰受询时也透露，他在与基层活跃党员会面时指出，东海岸居民给予了委托，团队也承诺要一同建设“关爱、绿色和充满活力的东海岸”。

王瑞杰说：“我们将努力实现这一目标，一切都没有改变，我们五个人将和基层活跃党员以及所有人共同努力，与居民一起履行我们的承诺，并尽最大力量为我们的居民提供服务。”

王瑞杰昨晚9时抵达行动党总部时，神态轻松地向在场记者打招呼，并在摄影记者要求拍照时做出“招牌”的挥手动作。

王瑞杰前天宣布请辞第四代团队领军者，希望让位给跑道更长、相对年轻的人选。行动党前天起陆续召集党团、前议员与内阁成员，以及党支部秘书开会。会议内容不对外公开，但相信是对这一转折进行说明，并收集党内的反馈意见。

据了解，前天下午2时召开的党团会议气氛严肃，多数发言的后座议员希望尽快选出第四代团队的领导者。

前议员会议昨天下午于国会大厦举行，党支部秘书会议则于昨晚7时左右在行动党总部召开。出席党支部秘书会议的行动党中委包括党主席颜金勇、第二助理秘书长陈振声、财政尚穆根、组织秘书傅海燕，以及徐芳达、普杰立医生和任梓铭三位助理组织秘书。王瑞杰是行动党第一助理秘书长，但他没有出席这个会议。