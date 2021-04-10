王乙康与美交长视讯会晤 探讨安全复航与国际旅游等

新加坡和美国将共同探讨如何在冠病疫情中安全地恢复国际航空旅游，包括探讨疫苗接种证书的国际使用与互通性。

拟磋商使用

数码等形式疫苗接种证书

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交通部长王乙康前天晚上8­时（美国东岸时间8日上午8­时）通过视讯，与美国运输部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）进行介绍性会晤。双方就交通运输合作发表联合声明，并同意有必要安全恢复国际航空旅游和加强在气候变化行动与可持续发展方面的合作。