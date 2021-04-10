王乙康与美交长视讯会晤 探讨安全复航与国际旅游等 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 交通部长王乙康（左）与美国运输部长布蒂吉格（右）同意，有必要安全恢复国际航空旅游和加强在气候变化行动与可持续发展方面的合作。（取自王乙康面簿） 字体大小: 小 中 大 新加坡和美国将共同探讨如何在冠病疫情中安全地恢复国际航空旅游，包括探讨疫苗接种证书的国际使用与互通性。拟磋商使用数码等形式疫苗接种证书交通部长王乙康前天晚上8时（美国东岸时间8日上午8时）通过视讯，与美国运输部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）进行介绍性会晤。双方就交通运输合作发表联合声明，并同意有必要安全恢复国际航空旅游和加强在气候变化行动与可持续发展方面的合作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在