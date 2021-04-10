4月12日起餐馆等可恢复提供自助餐 但须由服务员盛菜

下周一（4月12日）起，餐饮业者和活动举办者可恢复提供自助餐，但必须由服务员负责盛菜。

根据新加坡专业配餐协会（Association of Catering Professionals Singapore，简称ACAPS）发给业者的指南，4月12日起，餐饮场所、工作相关的活动场合以及会展与奖励旅游（MICE）的活动场合将可在一些限制下重新提供自助餐，这些限制包括食物必须遮盖，且由服务员盛菜，用餐者不可接触餐台上的食物。

排队领餐人数有限制 分发食物须戴口罩及手套

ACAPS会长潘祉金受访时说，协会从解封第三阶段开始一直在与相关部门探讨再次提供自助餐的可能性，并于几天前从新加坡企业发展局接获条例放宽的消息。

潘祉金说：“这对整个行业是个好消息，因为我们大部分的营业额是依赖大型活动。疫情暴发后，我们只能提供便当服务，但便当的价格不能太高，平均每份5元至8元。如果是自助餐模式，每人可以收取至少多一倍的价钱。”

ACAPS的指南列出的其他安全管理措施还包括：分发食物的服务员须戴口罩和手套、用餐者排队时须戴口罩并保持一米距离、不可交谈或互动、不可自取调料和餐具、服务员与用餐者不可互递餐具，以及排队领餐处与最近的用餐处之间应相隔至少一米。

除此以外，为工作相关活动提供自助餐的业者须确保每个餐台最多只有50人排队领餐，MICE活动则必须是来自同个与会群组的最多20人。

婚丧及公司社交活动仍不准提供自助餐

指南也提醒，婚礼、丧礼和公司举办的社交活动仍不获准提供这种由服务员分发的自助餐。不遵守条例的初犯业者可罚款1­万元，或监禁半年，或两者兼施。

本地知名自助餐供应商梁苑（Neo Garden）的餐饮供应总裁刘爱萍受访时指出，新的自助餐形式可能需要更多人力物力，但应该会比只提供便当服务的利润来得高。

她说：“从周一开始，我们将为客户提供由服务员盛菜的自助餐服务选项，这应该会吸引一些顾客，让这方面的需求有所提升。”

目前我们提供的便当服务销量不多，这对于我们这种拥有大型中央厨房的公司来说，非常不符合成本效益。 ——Stamford Catering助理营销总监韩景元

过去一年自助餐供应生意大跌至少七成的Stamford Catering也认为，放宽条例对整个行业来说是及时雨。该公司的助理营销总监韩景元受访时表示，疫情前大部分的生意来源都是为大型活动供应自助餐饮。

“目前我们提供的便当服务销量不多，这对于我们这种拥有大型中央厨房的公司来说，非常不符合成本效益。疫情造成很多企业采用混合工作模式，需要提供食物的大型商业活动数目可能不会突然激增，但这起码是个好的开始。”

企发局受询时表示正在探讨放宽这种设有服务员的自助餐形式的安全管理措施，同时强调，仍禁止由食客自取食物的自助餐。