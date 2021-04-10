观察家：过程中虽会有竞争 推举新领袖不太可能分裂行动党 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 苏文琪 宋慧纯 陈紫筠 摄影 / 邝启聪 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 人民行动党昨天在党总部举行党支部秘书会议，图为党第二助理秘书长、贸工部长陈振声（左三）抵达会场。在场的包括行动党助理组织秘书、西北区市长任梓铭（左一）。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 国大政治系助理教授翁加运指出，虽然推举领袖的过程中可能会出现意见不合，或者拉拢支持者的现象，但“派系化”在成熟的民主社会政党当中是非常普遍的现象，行动党应该也不例外。人民行动党的第四代领导团队得再度推举领军人物虽然会出现竞争局面，但政治观察家认为，党内出现裂缝或分裂的可能性微乎其微。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人民行动党 第四代领导团队 王瑞杰 挂光碟赶鸟反光干扰邻居 专家：安装鸟网是最佳办法 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米