观察家：过程中虽会有竞争 推举新领袖不太可能分裂行动党

国大政治系助理教授翁加运指出，虽然推举领袖的过程中可能会出现意见不合，或者拉拢支持者的现象，但“派系化”在成熟的民主社会政党当中是非常普遍的现象，行动党应该也不例外。

人民行动党的第四代领导团队得再度推举领军人物虽然会出现竞争局面，但政治观察家认为，党内出现裂缝或分裂的可能性微乎其微。