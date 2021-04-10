分析： 若参加下届大选 王瑞杰料继续领军东海岸集选区

受访政治观察家认为，副总理王瑞杰若参加下届大选，多半还会领军东海岸集选区，但被委以重任的人选突然让位是非常不一般的情况，王瑞杰下来动向仍存在许多变数。

政策咨询公司Solaris Strategies Singapore国际事务高级分析师穆斯塔法博士认为，王瑞杰担任指导年轻部长的责任，像是已从第四代领导团队“毕业”，当第三代领导人卸任时，他有可能也会跟着离开内阁。