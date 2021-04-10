分析： 若参加下届大选 王瑞杰料继续领军东海岸集选区 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 受访政治观察家认为，副总理王瑞杰若参加下届大选，多半还会领军东海岸集选区。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 受访政治观察家认为，副总理王瑞杰若参加下届大选，多半还会领军东海岸集选区，但被委以重任的人选突然让位是非常不一般的情况，王瑞杰下来动向仍存在许多变数。政策咨询公司Solaris Strategies Singapore国际事务高级分析师穆斯塔法博士认为，王瑞杰担任指导年轻部长的责任，像是已从第四代领导团队“毕业”，当第三代领导人卸任时，他有可能也会跟着离开内阁。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 第四代领导团队 东海岸集选区 新加坡大选 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在