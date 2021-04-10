图管局人与自然特展 回顾我国200年环境史

陈列超过150件动物标本、地图、插图和手稿等，国家图书馆举行为期半年的特展，让公众一睹横跨200年的新加坡环境史。

即日起至9月26日展出

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

由国家图书馆管理局策划的展览，名为“人类X自然：新加坡环境史特展”（Human x Nature：Environmental Histories of Singapore），展品包括新加坡国立大学李光前自然历史博物馆、国家档案馆和新加坡植物园的收藏，从即日起至9月26日，在国家图书馆10楼展厅举办