图管局人与自然特展 回顾我国200年环境史

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来自 / 联合早报

文 /
杨雯婷

发布 / 2021年4月10日 5:00 AM

▲19世纪30年代，人们开始在新加坡发现马来虎，随着土地开垦，野生动物数量减少，马来虎把人类当新猎物，引发当时人们猎杀马来虎的行动。图为特展中的马来虎标本。（施策文摄）
▲19世纪30年代，人们开始在新加坡发现马来虎，随着土地开垦，野生动物数量减少，马来虎把人类当新猎物，引发当时人们猎杀马来虎的行动。图为特展中的马来虎标本。（施策文摄）

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陈列超过150件动物标本、地图、插图和手稿等，国家图书馆举行为期半年的特展，让公众一睹横跨200年的新加坡环境史。

即日起至9月26日展出

由国家图书馆管理局策划的展览，名为“人类X自然：新加坡环境史特展”（Human x Nature：Environmental Histories of Singapore），展品包括新加坡国立大学李光前自然历史博物馆、国家档案馆和新加坡植物园的收藏，从即日起至9月26日，在国家图书馆10楼展厅举办

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