图管局人与自然特展 回顾我国200年环境史 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨雯婷 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM ▲19世纪30年代，人们开始在新加坡发现马来虎，随着土地开垦，野生动物数量减少，马来虎把人类当新猎物，引发当时人们猎杀马来虎的行动。图为特展中的马来虎标本。（施策文摄） 字体大小: 小 中 大 陈列超过150件动物标本、地图、插图和手稿等，国家图书馆举行为期半年的特展，让公众一睹横跨200年的新加坡环境史。即日起至9月26日展出由国家图书馆管理局策划的展览，名为“人类X自然：新加坡环境史特展”（Human x Nature：Environmental Histories of Singapore），展品包括新加坡国立大学李光前自然历史博物馆、国家档案馆和新加坡植物园的收藏，从即日起至9月26日，在国家图书馆10楼展厅举办 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国家图书馆管理局 新加坡国立大学李光前自然历史博物馆 新加坡环境史 环境议题 动物标本 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在