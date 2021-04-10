疫情初期出现短缺 起步公司通过3D打印技术生产鼻咽拭子 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM Structo公司执行总裁林朋文（右）陪同哈莉玛总统（中）参观公司，讲解他们如何通过3D打印技术生产鼻咽拭子。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情期间，本地的鼻咽拭子检测仪器出现短缺。一家牙科模具3D打印公司立即调整打印机的功能，在短短三个月内，通过3D打印技术生产约450万个鼻咽拭子。本地起步公司Structo使用独家研发的掩膜立体光刻技术（Mask Stereolithography），通过3D打印技术来制作牙科模具。去年4月冠病疫情暴发初期，公司在发现本地缺乏鼻咽拭子检测仪器后，立即调整3D打印机的软件，从生产牙科模具转而制作鼻咽拭子。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈莉玛总统 3D打印机 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在