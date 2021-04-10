疫情初期出现短缺 起步公司通过3D打印技术生产鼻咽拭子

冠病疫情期间，本地的鼻咽拭子检测仪器出现短缺。一家牙科模具3D打印公司立即调整打印机的功能，在短短三个月内，通过3D打印技术生产约450万个鼻咽拭子。

本地起步公司Structo使用独家研发的掩膜立体光刻技术（Mask Stereolithography），通过3D打印技术来制作牙科模具。去年4月冠病疫情暴发初期，公司在发现本地缺乏鼻咽拭子检测仪器后，立即调整3D打印机的软件，从生产牙科模具转而制作鼻咽拭子。