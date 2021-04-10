幸运商业中心和柏龄大厦 取消限号入场措施

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来自 / 联合早报

文 /
卓彦薇

发布 / 2021年4月10日 5:00 AM

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幸运商业中心和柏龄大厦取消以身份证号码限制访客进入的措施。

新加坡旅游局与新加坡企业发展局昨天发文告说，随着幸运商业中心（Lucky Plaza）和柏龄大厦（Peninsula Plaza）的人潮状况有所改善，今天起取消周末限制访客入场的措施。

当局在过去几个月发现，两个购物中心在周末人潮高峰时段采取了多项措施。例如幸运商业中心改善了排队情况，排队进入商场的访客不会阻挡其他行人；柏龄大厦则疏导了商场周围的人潮，管理者也重新设计和提升了入口的排队系统。

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