幸运商业中心和柏龄大厦 取消限号入场措施 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 幸运商业中心和柏龄大厦取消以身份证号码限制访客进入的措施。新加坡旅游局与新加坡企业发展局昨天发文告说，随着幸运商业中心（Lucky Plaza）和柏龄大厦（Peninsula Plaza）的人潮状况有所改善，今天起取消周末限制访客入场的措施。当局在过去几个月发现，两个购物中心在周末人潮高峰时段采取了多项措施。例如幸运商业中心改善了排队情况，排队进入商场的访客不会阻挡其他行人；柏龄大厦则疏导了商场周围的人潮，管理者也重新设计和提升了入口的排队系统。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡旅游局 新加坡企业发展局 幸运商业中心 柏龄大厦 安全管理措施 冠病 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在