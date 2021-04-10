南大与德国企业等开发 下半年试用能过马路搭电梯送餐机器人

今年下半年试验展开时，顾客点的餐食，将由送货机器人Corriere从西城商场送到裕廊峰，途中会经过两个街道交界处和一处斑马线。

它的名字叫Corriere，不但会过马路，还会搭电梯，任务是把食物从餐饮业者处送到顾客手中。

南洋理工大学、德国汽车零件供应商大陆汽车（Continental）、裕廊集团和陆路交通管理局昨天（4月9日）在大陆汽车—南洋理工大学企业研究室（Continental-NTU Corporate Laboratory）开幕式上签署谅解备忘录，测试到府交付送货服务。

大陆汽车—南大企业研究室总监温耀光博士受访时说，试验计划将在今年下半年展开，预计为期至少三到六个月。顾客点餐后，大陆汽车送货机器人Corriere将从西城（Westgate）商场把餐点送到位于裕廊峰（JTC Summit）的顾客手中。

据悉，机器人按指定送餐路线移动时，会经过两个街道交界处和一处斑马线。

为确保安全，所有参与试验的机器人须通过安全测试，才能在公共道路上试行。陆交局将进行安全评估，并给予监管建议，支持机器人在指定路线的安全部署。

能与保安及电梯系统沟通

裕廊集团会让机器人登入旗下的开放智能平台（Open Digital Platform）与不同科技系统沟通，如通过保安旋转门和搭电梯等，以完成送餐工作。

南大则会研究机器人自主导航科技，并为无人送货机器人平台开发可持续商业模式。

到府交付送货服务试验计划是新成立的大陆汽车—南大企业研究室的项目之一。该研究室耗资5000万元，获国立研究基金会支持，合作计划为期五年。研究室将把焦点放在16个项目，围绕三大领域。

这包括开发安全、可靠和有效的机器人与导航科技，让送货机器人和无人驾驶的电动车在室内和户外环境有效运作；在汽车软件开发方案中采用人工智能技术；以及开发先进材料和智能科技，用于未来的通勤用途，如可以监测驾驶员健康的皮肤贴片。

18名南大教授和15名大陆汽车专家将参与这些项目。研究室也致力于培训和提升超过90名南大和大陆汽车研究员以及超过80名本科生和研究生的技能，希望取得至少20个专利。

大陆汽车前沿工程技术研究负责人米歇尔斯（Karsten Michels）博士透露，南大和大陆汽车约一年前已展开研究工作，至今已申请了两个保安相关的专利。

至于公众何时能看到研究成果，米歇尔斯估计需要至少两三年，但他指出，成果不会是直接销售给消费者的成品，而是可根据客户要求做进一步研发的科技基础，并结合进最终产品。

南大校长苏布拉·苏雷什（Subra Suresh）教授说，数据推动了交通新方案，而企业都在争相把无人车和机器人推出市场。大陆汽车—南大企业研究室的合作借助南大跨学科走向和大陆汽车的丰富工业经验，开创全新方案。