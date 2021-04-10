纪念卓越贡献 新大法学院以杨邦孝名字易名 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年4月10日 5:00 AM 新大法学院院长吴亦涵教授（左起）、文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉、教育部长兼财政部第二部长黄循财、大法官梅达顺、杨邦孝夫人郑惠和和女儿杨颖仪，以及新大校长江莉莉教授，一起主持新大法学院易名为“杨邦孝法学院”的启用仪式。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 甚少在公开场合致辞的杨颖仪提到父亲鲜为人知的事迹，她说父亲在约半个世纪前决定举家南下新加坡，是为了她当时的教育考量。约半个世纪前，已故大法官杨邦孝决定举家南下新加坡，独生女杨颖仪的教育是当时的主要考量。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨邦孝法学院 新加坡管理大学法学院 杨颖仪 新加坡政府投资公司（GIC） 余东旋街ERP闸门 因地铁工程后移30米 企业转型助推高去年新创职位比率 技能与工作条件不匹配问题仍存在