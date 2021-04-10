纪念卓越贡献 新大法学院以杨邦孝名字易名

甚少在公开场合致辞的杨颖仪提到父亲鲜为人知的事迹，她说父亲在约半个世纪前决定举家南下新加坡，是为了她当时的教育考量。

约半个世纪前，已故大法官杨邦孝决定举家南下新加坡，独生女杨颖仪的教育是当时的主要考量。